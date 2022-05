Bpm torna al centro del mercato

Chi aveva scommesso su una scalata del Crédit Agricole su Banco Bpm è rimasto deluso – ieri il vicepresidente del gruppo francese, Jérôme Grivet, ha confermato che non c’è la volontà di salire oltre il 10 per cento del capitale – ma chi aveva puntato su un progresso della banca milanese in termini di risultati ci ha visto giusto perché il primo trimestre è andato anche oltre le aspettative. L’istituto guidato da Giuseppe Castagna ha infatti chiuso il periodo con una redditività a livelli record: l’utile ante imposte di 400 milioni di euro, oltre a essere in crescita del 54 per cento rispetto al primo trimestre 2021 e del 200 per cento rispetto agli ultimi tre mesi dello scorso anno, rappresenta un livello mai registrato prima d’ora. E, ciò che più conta, il miglioramento della gestione operativa e la confermata solidità patrimoniale fanno sperare che questi risultati non siano il frutto di una fortunata congiunzione astrale di fattori o di proventi straordinari, ma l’inizio di una fase positiva nonostante l’impatto che la guerra in Ucraina potrebbe avere sulle prospettive di crescita e sulle aspettative d’inflazione.

