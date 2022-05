Fuga dalla Borsa

Dopo l’Opa, Generali è pronta a superare la soglia del 90 per cento di Cattolica, aprendo la porta al delisting della compagnia assicurativa da Piazza Affari dove è quotata da 22 anni e ha una capitalizzazione di 1,5 miliardi. Anche l’operazione a cui stanno lavorando i Benetton con Blackstone porterà all’uscita dalla Borsa di Atlantia, che di miliardi ne capitalizza 18,5. Solo con l’uscita di queste due società Borsa Italiana si alleggerirà di 20 miliardi dopo i 55 persi negli ultimi 15 anni, secondo lo studio Polimi-Intermonte. Ma è un calcolo approssimato per difetto, perché altri addii sono imminenti (La Doria, dal 27 maggio) o si preparano (Coima) mentre nuove quotazioni non si vedono all’orizzonte, complice l’incertezza della guerra in Ucraina che ha depresso i mercati finanziari di tutta Europa e deluso le aspettative di gruppi come Iveco, sbarcati sul listino milanese a inizio 2022.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE