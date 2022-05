E' sempre crisi Ilva. A Taranto lo sciopero per il lavoro snobbato dal patto Pd-M5s

Proprio ieri, durante lo sciopero unitario dei lavoratori, una manifestazione che non si vedeva da anni con una percentuale così alta di adesione, Partito democratico e Movimento siglavano in conferenza stampa l’alleanza per le amministrative

Taranto. Non era alla manifestazione per lo sciopero Ilva ieri Riccardo Cristello, il lavoratore protagonista della campagna di solidarietà lanciata da Sabrina Ferilli durante la promozione della fiction sull’Ilva. Era stato licenziato per aver condiviso sui social un post in cui venivano definiti “assassini” i suoi datori di lavoro, poi reintegrato dal tribunale perché, secondo la difesa dell’Usb, non si riferiva ai dirigenti attuali ma a quelli di un’epoca precedente ancora responsabili dei guai che oggi l’azienda paga senza scudo penale, mediatico e neppure politico. Non era alla manifestazione con i sindacati, e non era neppure con le comandate costrette a lavorare anche durante lo sciopero: era in conferenza stampa con Mario Turco, il vice di Giuseppe Conte nel M5s, e con il candidato sindaco del Pd. L’operaio che ha chiamato assassini i suoi datori di lavoro è infatti oggi candidato nel M5s per le elezioni comunali a Taranto, a sostegno dell’ex sindaco fatto cadere dalla sua stessa maggioranza.