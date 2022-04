ArcelorMittal riapre in Ucraina sotto le bombe, all'Ilva si va in Cigs

ArcelorMittal riparte dall’altoforno 6 in Ucraina. Il colosso mondiale della siderurgia ha deciso di riaccendere l’acciaieria di Kryvyi Rih, nell’oblast di Dnipropetrovsk, per rispondere alla chiamata del governo di Kyiv che la settimana scorsa aveva invitato la società a considerare la possibilità di riavviare la produzione. ArcelorMittal aveva chiuso lo stabilimento il 3 marzo per garantire la sicurezze di beni e persone, mantenendo l’integrità dagli altiforni. Ora Mauro Longobardo, amministratore delegato di ArcelorMittal in Ucraina, è tornato in fabbrica pronto a farla ripartire, perché lo chiede il paese. Ad annunciarlo direttamente Lakshmi e Aditya Mittal, presidente e direttore generale della multinazionale, con una lettera ai dipendenti che è piena di consapevolezza ma anche di responsabilità. “Prima di tutto - hanno scritto nella nota – vogliamo ribadire l’eccezionale forza del popolo ucraino nella difesa del proprio paese. Sotto la guida dell’instancabile presidente Zelensky, gli ucraini mostrano forza, coraggio e unità e dimostrano che loro, e non nessun altro, sceglieranno il futuro dell’Ucraina”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE