Aridatece l'olio di palma

Dopo la figura non eccelsa fatta con gli slogan sul grano italiano, buono ma non così abbondante da riempire tutti i prodotti che ne vantano l’uso, arriva un altro colpo alla credibilità della comunicazione commerciale e alimentare che va per la maggiore e alla validità delle politiche agricole derivate da quella comunicazione. Perché, con la scelta autarchica dell’Indonesia, che ne ha vietato l’export in nome della tutela dei consumi nazionali, scopriamo che senza olio di palma non si sta per niente bene. Perché il miliardo e 460 milioni di chili che ne importiamo ogni anno sono utilissimi per fare buoni dolci, tra cui una notissima e sana crema alle nocciole, e per biscotti, brodi, piatti pronti, cosmetici e tanto altro.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE