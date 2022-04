La soluzione alla crisi alimentare passa anche dall'uso delle armi

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Il ricatto alimentare ai paesi più dipendenti dalle importazioni di cereali e non in grado di affrontare aumenti eccessivi dei prezzi. È una manovra di enorme cinismo, le cui conseguenze sulla stabilità politica sono difficili da prevedere. Ma, anche in questo caso, è prima l’azione militare e poi una coraggiosa iniziativa logistica a consentire di immaginare qualche soluzione. Senza il sostegno militare con cui si è potuta salvare una parte rilevante dell’agricoltura ucraina non sarebbe stato possibile trovare una via alternativa di spedizione come quella indicata sopra.