Pil giù, ma meglio del previsto

Tra Covid e guerra l’economia si contrae (-0,2 per cento) ma il governo pensava peggio

Nelle stime sul pil del primo trimestre 2022 hanno sbagliato tutti e questo rende, una volta tanto, l’economia un tema quasi divertente. Ha sbagliato il governo, indicando nel Def -0,5 per cento rispetto al trimestre precedente e hanno sbagliato vari istituti di ricerca, dai quali arrivavano previsioni peggiori: -1,1 per cento. L’Istat ieri ha fatto sapere che la contrazione del pil, trimestre su trimestre, è stata dello 0,2 per cento, mantenendo una proiezione di crescita rilevante su base annua e un’attesa positiva sul risultato del 2022.