L'aiutino cinese non salverà l'economia di Putin

Le sanzioni fanno male all'economia russa e la Cina non può sostiursi ai paesi occidentali. Paul Krugman indica quattro ragioni per cui il salvagente di Xi Jinping non basterà a evitare il declino economico e politico di Mosca

Mentre Putin stringe l’assedio alle città ucraine, le sanzioni occidentali alla Russia continuano a mordere. Non solo perché dispiegano i loro effetti nel tempo, ma perché si intensificano. Ieri il presidente americano Joe Biden ha annunciato il divieto dell’import di gas e petrolio russi. Contemporaneamente, le aziende statali cinesi stanno valutando l’ingresso in industrie energetiche russe dopo il grande esodo occidentale. Mosca, che va incontro a un progressivo stritolamento a causa delle sanzioni, si rivolge a Pechino. Ma può la Cina, come partner commerciale alternativo, salvare l’economia russa? “No, non può”, è la risposta di Paul Krugman.