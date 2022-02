La Borsa post Covid

Dal 20 febbraio 2020, giorno del primo caso di Covid in Italia, il Ftse-Mib di Piazza Affari ha guadagnato il 5,69 per cento, come osserva Mf. Non certo un “bottino di guerra”: altre borse più grandi e globalizzate hanno fatto anche meglio. A cominciare dal Nasdaq e dallo S&P di New York che in questi due anni hanno guadagnato rispettivamente il 38,94 e il 28,92 per cento. Se la pandemia è stata paragonata a un conflitto ci sono stati anche momenti fatti apposta per bombardare i mercati (le fasi acute delle restrizioni, ora l’escalation in Ucraina). Ma la finanza, uno dei motori dell’economia e della società, se l’è cavata. Gli indici in Cina, Francia e Germania, il superindice europeo Stoxx Europe 600 hanno avuto incrementi a doppia cifra o poco sotto.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE