Ecco cosa vuole fare Draghi per ridurre la dipendenza energetica dalla Russia

Cingolani e Di Maio sfidano i tabù sull’energia. Storia in anteprima di quattro accordi importanti per differenziare gli approvvigionamenti dell'Italia e rendere il paese più sicuro

Nella giornata di ieri, in due momenti diversi, due ministri del governo Draghi hanno usato parole interessanti, e per certi versi sorprendenti, per affrontare un tema divenuto nuovamente centrale all’indomani dell’aggressione russa in Ucraina. Il tema, neanche a dirlo, riguarda l’assetto energetico dell’Italia, e in modo specifico la dipendenza dalla Russia di alcune importanti rotte di approvvigionamento del nostro paese, e i due ministri di cui vale la pena riportare alcune parole sono il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, e il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.