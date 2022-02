Così gli anti populisti hanno regalato ai populisti battaglie di buon senso sull'ambiente

Oggi l’Italia capisce che gli unici partiti che sembrano avere in testa un’agenda politica ed economica apparentemente non ideologica sono gli stessi che hanno contribuito a rendere l’Italia vulnerabile alimentando la retorica del no

Sarà l’inflazione a ridare energia al populismo? C’è un fenomeno interessante, a tratti spaventoso, che giorno dopo giorno emerge con chiarezza osservando il dibattito politico che sta montando attorno a uno dei temi più importanti che si trovano sul tavolo del governo. La questione riguarda un problema importante che nella stagione del post emergenza pandemica si trova in cima alle preoccupazioni di molti cittadini. E quel problema coincide con il rincaro dei prezzi e in particolare con il rincaro delle tariffe energetiche. I numeri ormai li conosciamo tutti. Negli ultimi nove mesi le tariffe del gas hanno subìto un aumento complessivo dell’84,4 per cento. Nello stesso periodo, l’elettricità è cresciuta del 86,9 per cento. Si calcola che quest’anno ogni famiglia spenderà, in media, circa mille euro in più rispetto al 2021: 441 euro per la luce e 567 per il gas. In totale, si tratta di un costo che si aggira attorno ai 30 miliardi.