Le vendite al dettaglio crescono più del pil: l'inflazione si può governare

Nel 2021, certifica l’Istat, le vendite al dettaglio sono aumentate del 7,9 per cento rispetto all’anno precedente influenzato pesantemente dall’emergenza sanitaria; ma anche negli ultimi 12 mesi non sono mancate chiusure e restrizioni. Il dato rispecchia il valore delle vendite mentre in volume la ripresa è stata del 7,2. Meglio dunque dell’aumento del pil (6,5 per cento). Tutte le forme di vendita registrano variazioni annue positive, in particolare, per la grande distribuzione, e aumentano le vendite degli esercizi specializzati e quelle degli esercizi non specializzati a prevalenza non alimentare (in sostanza abbigliamento ed elettronica) che tornano ai livelli del 2019.

