Quanto pesa il costo delle materie prime nel disastro di Saipem? Storia di un flop

Il governo Draghi non fa in tempo a godersi un po’ di ritrovata stabilità che uno tsunami investe una delle più importanti aziende di stato, la Saipem, eccellenza nazionale per la progettazione e realizzazione di impianti energetici. La società, guidata da Francesco Caio e che vede Eni e Cdp come azionisti di riferimento, oggi ha bruciato quasi un terzo del suo valore di Borsa dopo aver lanciato un profit warning in cui ha spiegato di prevedere per il 2021 perdite di bilancio superiori a un terzo del capitale sociale. Per questo sono stati avviati contatti con le banche finanziatrici e con i soci Eni e Cdp per verificare la loro disponibilità a supportare “un’adeguata manovra finanziaria”. In parole povere, Saipem, come prevede il codice civile in questi casi, dovrà essere ricapitalizzata e considerando che non sono passati neanche sei anni dall’ultimo aumento di capitale di 3,5 miliardi (2016) si comprende perché gli investitori abbiano reagito così male (il titolo ha chiuso la seduta con un tonfo del 30 per cento).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE