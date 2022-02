Meno sussidi ambientalmente dannosi uguale più tasse

Mentre il governo aumenta giorno dopo giorno le risorse stanziate per mitigare il caro energia, il Ministero della Transizione ecologica (Mite) chiede di alzare le tasse. Ieri è uscita la quarta edizione del “Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e favorevoli”. La metodologia utilizzata è molto estensiva (il Foglio, 21 gennaio 2022). Per esempio, viene classificato alla stregua di un sussidio qualunque “forma di agevolazione che emerge implicitamente da una determinata differenziazione del livello di tassazione” tra prodotti o tecnologie comparabili. E’ il caso degli 11 centesimi di euro che separano l’accisa sul gasolio da quella sulla benzina. Naturalmente, data la definizione, il sussidio potrebbe chiudersi abbassando il balzello più alto, o individuando un livello intermedio. Ma secondo il Mite non basta: “Il livello di accisa sul gasolio deve essere innalzato e almeno allineato rispetto a quello della benzina”. Secondo il catalogo questo “sussidio” valeva 2,6 miliardi di euro nel 2020, in calo rispetto ai 3,1 miliardi del 2019 (anno per il quale l’edizione precedente del catalogo stimava 5,1 miliardi di sussidio). E’ significativo che – in un momento come questo – il dicastero retto da Roberto Cingolani chieda di inasprire il prelievo fiscale sui carburanti per autotrazione a dispetto del fatto che le accise italiane sono già le più alte d’Europa (lo conferma la figura 22 a pagina 319 del catalogo pubblicato ieri).

