Generali che perde pezzi in cda rende inevitabile una domanda: i Benetton che fanno?

C’è un nuovo colpo di scena nella battaglia per il controllo delle Generali. Si è dimessa ieri dal consiglio del Leone Sabrina Pucci, membro indipendente sebbene sia stata considerata in più occasioni vicina alla Fondazione Crt che insieme con Francesco Gaetano Caltagirone e Leonardo del Vecchio ha sottoscritto un patto di consultazione per chiedere un cambio di passo nella gestione della compagnia triestina. Ma proprio la sua vicinanza alla Fondazione torinese era stata smentita in modo netto dallo stesso ente quando lo scorso dicembre la professoressa Pucci (dal 2005 è ordinario di Economia aziendale all’Università Roma Tre), essendosi espressa a favore del nuovo piano presentato dall’ad Philippe Donnet, aveva fatto presagire un’incrinatura nello schieramento dei soci dissenzienti, che invece non c’era. In questa vicenda, infatti, Sabrina Pucci è andata sempre avanti per la sua strada, non solo approvando la strategia di Donnet quando Caltagirone la bocciava platealmente e Romolo Bardin (in rappresentanza di Del Vecchio) si asteneva, ma accettando di entrare a far parte dello speciale comitato che da Generali è stato istituito per procedere alla formazione della famosa lista del cda, che nei giorni scorsi ha ricevuto il via libera dalla Consob. A maggior ragione, dunque, non si riescono a comprendere i motivi delle sue dimissioni che in una lettera sono stati definiti “del tutto personali”, a differenza di quanto comunicato dalla compagnia triestina che ha sintetizzato con “personali”.

