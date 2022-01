Su Generali, il mercato è vivo. Lo è anche la Consob? Dubbi

Cosa fa la Consob, la Commissione di controllo sulle società e la borsa presieduta da Paolo Savona? E l’Ivass, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni presieduto dal direttore generale della Banca d’Italia Luigi Signorini? I due guardiani delle regole assistono silenti a bordo campo mentre è in corso la più importante partita finanziaria degli ultimi anni la cui posta in gioco non è altro che le Assicurazioni Generali, ovvero “il portafoglio degli italiani”? Da più parti si chiede che le autorità assumano un ruolo attivo. “Ivass e Consob ancora latitanti”, titolava ieri un commento pubblicato dal Sole 24 Ore. Finora entrambe hanno fatto sapere che “seguono con attenzione gli ultimi sviluppi”.

