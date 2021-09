Quanto peseranno le mosse dei Benetton nel risiko di Generali

L’assemblea della compagnia triestina è dietro l’angolo: a meno che non si arrivi a una mediazione, per il rinnovo dei vertici ci saranno due liste concorrenti. E il ruolo della famiglia trevigiana, e di Edizione Holding, potrebbe essere decisivo

Nella battaglia su Generali bisogna prima o poi scegliere da che parte stare. Lo scorso fine settimana, la Fondazione Crt ha fatto la sua scelta, che il presidente Giovanni Quaglia ha precisato non essere “contro qualcuno” ma per “contribuire alle prospettive di crescita della società affiancando due grandi investitori nazionali” che sono Leonardo Del Vecchio e Francesco Gaetano Caltagirone. Da Torino a Ponzano Veneto la strada è breve e adesso ci si interroga su quale sarà la mossa della famiglia Benetton che del gruppo Generali, attraverso Edizione Holding, detiene il 4 per cento.