Non solo Generali. Così Savona tiene in ostaggio la Consob

Dicono che il primo compito degli addetti del palazzo di piazza Verdi a Roma, sede della Consob, sia quello di interpretare l’umore del giorno del presidente Paolo Savona, e riferirlo al collegio dei commissari, per prepararli alla giornata che li aspetta. Perché l’umore del numero uno è diventato – progressivamente – sempre più mutevole. E quindi sempre meno decifrabile. Cosa pericolosa se si guida l’autorità che sorveglia il mercato e tutela gli investitori, difende la trasparenza del mercato, punisce gli abusi. Un ruolo che impone mano ferma: barra dritta nelle decisioni, capacità di convincimento, forte appoggio sulle norme del diritto, raggiungimento dell’unanimità nelle decisioni collegiali. Paolo Savona pare non possederla, o perlomeno averla al momento smarrita. Il che rappresenta un problema per la Consob. Soprattutto adesso che l’Autorità che dirige deve scendere in campo per arbitrare la più importante partita della finanza italiana, quel crocevia dove adesso si incrociano le strade del sangue blu di Generali e Mediobanca e di quello di più fresca generazione (ma di solida e personale ricchezza) di Francesco Gaetano Caltagirone e di Leonardo Del Vecchio.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE