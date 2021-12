Erdogan e quell'inutile unione tra economia e religione

La sfida economica che Erdogan ha avviato in Turchia negli ultimi mesi sta causando una fortissima svalutazione della lira turca. Per comprare un dollaro il primo di settembre bastavano 8 lire, mentre qualche giorno fa ne servivano addirittura 18. La causa principale è l’intransigente e non convenzionale posizione economica del presidente turco. Per diminuire la crescente inflazione, Erdogan ha richiesto che venissero tagliati i tassi d’interesse, opponendosi alla teoria economica tradizionale che invece impone un aumento dei tassi per contenere l’inflazione. E non ha esitato a cancellare l’indipendenza della Banca centrale turca per ottenere i desiderata: negli ultimi tre anni si sono succeduti quattro diversi presidenti a guidare la banca centrale.

