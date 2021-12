L'Antitrust sembra tutelare i concorrenti di Amazon più che i consumatori

L’autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha multato il colosso della logistica per la stratosferica somma di 1 miliardo e 128 milioni di euro, per abuso di posizione dominante. Ma alla base dell'accusa potrebbe esserci un grosso fraintendimento. Ecco perché

L’autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha multato Amazon per la stratosferica somma di 1 miliardo e 128 milioni di euro per abuso di posizione dominante. L’abuso consisterebbe nel fatto che, subordinando l’accesso dei venditori al programma “Prime” all’utilizzo dei propri sistemi di logistica, Amazon avrebbe discriminato i concorrenti. L’intervento del Garante tutela dunque questi ultimi: ma, in tal modo, promuove anche la concorrenza e l’interesse dei consumatori?