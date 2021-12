Le fusioni che mancano per risolvere i guai delle tlc europee. La lettera di 13 ad

Le maggiori compagnie telefoniche del continente stanno facendo quadrato per affrontare i nodi che negli ultimi vent'anni hanno generato una crisi strutturale nel settore. Ma Telecom Italianon fa parte di questa piattaforma

Mentre in Italia la vicenda Telecom si complica, tra l'emersione di un potenziale piano alternativo alla proposta del fondo americano Kkr e le esternazioni del garante del M5 Stelle Beppe Grillo, che sul suo blog definisce “irrealistico” lo scorporo della rete e la fusione con Open Fiber, le maggiori compagnie telefoniche europee stanno facendo quadrato per affrontare i nodi che negli ultimi vent'anni hanno generato una crisi strutturale nel settore. E tra queste compagnie non compare Telecom – pur avendo problemi comuni ai suoi competitor – alle prese com'è con gli stravolgimenti che da questa fase potrebbero derivare sia al suo assetto societario. L'ex monopolista italiano, infatti, è il primo ad affrontare una tale prospettiva, anche se i recenti rumors di un'opa su British Telecom da parte di un gruppo indiano, poi smentite, farebbero pensare che qualcosa si sta muovendo nell'orizzonte delle tlc europee, fiaccato da un indebitamento elevato e da scarsi margini di profitto.