La finta guerra sulle briciole del “contributo di solidarietà”

La maggioranza si divide sulla proposta di Draghi: meno tasse contro più equità. Ma in realtà la destra non si batte per ridurre la pressione fiscale (preferisce la spesa) e la sinistra evita di fare riforme in senso progressivo (vedi Rdc, caro bollette e Superbonus). Intanto i sindacati annunciano lo sciopero per il 16

Negli ultimi giorni i partiti hanno discusso animatamente sul “contributo di solidarietà”, poi saltato, a carico dei redditi più alti per contenere l’aumento del costo dell’energia a carico dei più poveri. L’intervento proposto da Draghi non era radicale. Più che di una nuova tassa, si trattava di una mancata riduzione delle tasse per i redditi oltre i 75 mila euro e per giunta di carattere temporaneo. Il valore del “contributo di solidarietà” era contenuto, circa 250 milioni di euro, e rispondeva a un obiettivo politico più che economico: andare incontro alle richieste dei sindacati – che auspicavano l’assenza di benefici dalla riforma dell'Irpef per i redditi più alti – al fine di evitare lo sciopero generale ora annunciato da Cgil e Uil per il 16 dicembre. Tanto è vero che quel contributo non era determinante per intervenire sul “caro bolletta” che, una volta tramontata l’ipotesi, il governo ha trovato in pochi minuti 300 milioni. Eppure, nonostante fosse una misura marginale, ha acquisito un valore simbolico tale da far dividere il governo: chi vuole meno tasse per tutti (Lega, FI, Iv e mezzo M5s) e chi più equità sociale (Pd, Leu e l’altra metà del M5s). La classica divisione tra destra e sinistra, insomma.