Perché il crollo di diesel e benzina è una brutta notizia per l'auto elettrica

Mettere al bando i veicoli tradizionali può avere un effetto controproducente per l'elettrificazione: è con queste vendite che le case automobilistiche generano i margini per finanziare gli investimenti nei motori a batteria. Parla Duse (Alix Partners)

Per produrre più auto elettriche occorre continuare a vendere auto a benzina e diesel. È il paradosso della transizione nel settore automotive: da qui al 2026 le case automobilistiche hanno annunciato più di 300 miliardi di dollari di investimenti nella mobilità alla spina ma le risorse necessarie per la “rivoluzione elettrica” non possono arrivare solo dalla vendita di auto ricaricabili.