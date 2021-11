Niente pensiero unico sull'inflazione

Nel gran dibattito sull’inflazione che divide banche centrali (Fed interventista sui tassi, Bce attendista), governi e opinioni pubbliche, un’intera area del mondo assiste in tribuna: l’oriente. In Cina l’inflazione è all’1,5 per cento, in Giappone come sempre intorno allo zero. In Australia al tre, ma depurata da choc esterni come l’energia è all’obiettivo standard del 2,1 per cento. Uniche eccezioni Sri Lanka e Pakistan. Perché questa frattura con l’occidente, dove gli Usa puntano il 7 per cento, l’Europa è in media al 4 e con la Germania al 6? Il Financial Times mette in fila una serie di ragioni, nessuna delle quali appare però decisiva. Nella pandemia i paesi orientali hanno adottato meno lockdown e più circoscritti, riaprendo appena possibile, soprattutto il Giappone. Ciò ha evitato il blocco dei consumi prima e la corsa agli acquisti dopo. Però proprio il Giappone era finito nel mirino per la scarsa reazione, mentre tutti ricordano come Australia e Nuova Zelanda chiudessero e riaprissero al primo accenno di contagi e varianti.

