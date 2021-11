Tutti i dubbi di Banca d'Italia sulla riforma degli ammortizzatori sociali di Orlando

Poca attenzione alle politiche attive e molta all'assistenzialismo. Le tutele che mancano per giovani e donne. I dubbi sulla cassa integrazione per tutti. Balassone espone le critiche di Via Nazionale sulla legge di Bilancio

L’impressione generale è quella di un’occasione mancata. C’erano le risorse, c’era la percezione condivisa dell’urgenza del provvedimento, c’erano insomma le condizioni giuste per fare in modo che la tanto annunciata riforma degli ammortizzatori sociali fosse qualcosa di rilevante, che cogliesse nel segno del traumatico cambiamento in corso. E invece, ad ascoltare il giudizio che sul progetto dà Banca d’Italia, l’impressione che se ne ricava è quella di un intervento orientato più all’assistenzialismo – che spesso è anche mal indirizzato e dimentica chi ha meno tutele a beneficio di chi ne ha di più – che non all’urgenza di incentivare la riqualificazione dei lavoratori e la riconversione virtuosa delle imprese.