"La cassa integrazione per le microimprese è un errore", ci dice Ichino

Più che una riforma, a lui pare un “ritocco di qualcosa che già c’era”. E un ritocco neppure riuscito bene, peraltro. “Se per riforma degli ammortizzatori si intende l’estensione della copertura assicurativa contro il rischio della sospensione del lavoro alle imprese di tutti i settori, questa riforma era già stata fatta nel 2015 con il Jobs Act: precisamente con il decreto legislativo n. 148 del 2015”, dice Pietro Ichino, giuslavorista ed ex parlamentare del Pd. “Ora ci si propone soltanto un modesto ritocco della durata del sostegno del reddito e l’estensione anche alle imprese con meno di sei dipendenti. Ma questo, francamente, mi sembra un errore”. Si tratta insomma della rottura di un tabù: l’estensione di fatto della cassa integrazione anche alle microimprese, inserita nella legge di Bilancio appena licenziata dal governo Draghi. “Ed è un errore perché le aziende di minime dimensioni costituiscono un pulviscolo molto esteso e impalpabile, difficilmente controllabile. Soprattutto al sud, dove il senso civico è meno radicato e diffuso, il rischio dell’abuso è elevatissimo: che cosa c’è di più facile che accordarsi tra datore e prestatore per fingere una sospensione del lavoro, continuando a lavorare come prima?”

