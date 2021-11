Il nostro nuovo Rinascimento con Draghi alla guida. Parla Illy

"Mi auguro che Mario Draghi resti a Palazzo Chigi e poi al Quirinale per molti anni a venire”, parla così al Foglio l’imprenditore Andrea Illy che, per il premier Draghi, non vede un’alternativa secca tra i due incarichi. “Se c’è la volontà politica, il presidente potrà svolgere entrambi i ruoli al momento opportuno. Non sono un costituzionalista ma in politica si può tutto”, scandisce il presidente di Illycaffé. Intanto il premier, ricordando in Senato i risultati della campagna vaccinale, ha ringraziato gli italiani che hanno “superato le esitazioni”. “Il vaccino – prosegue Illy – ci ha consentito di uscire dalla stagione delle chiusure e della perdita dei posti di lavoro. La turbo leadership del presidente Draghi, insieme alle parole di saggezza del capo dello stato Sergio Mattarella, hanno accompagnato gli italiani in una fase delicata: adesso la ripresa c’è, è vigorosa, le aperture non sono più percepite come temporanee e ciò infonde fiducia nei mercati e negli investitori. Bisogna lavorare sodo per creare lavoro e gettito fiscale che consenta di contenere l’incremento, si spera temporaneo, del debito pubblico”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE