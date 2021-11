Ritorno alle tasse. Una delle poche lezioni che può impartire l'Italia

Jane Fraser ha rotto il soffitto di cristallo e che soffitto, più che cristallo avevano usato il piombo in una delle più grandi banche del mondo. Stiamo parlando di Citigroup, la maggiore istituzione finanziaria americana, la prima delle Big Four nate dalla grande crisi finanziaria del 2008-2010, cioè JP Morgan Chase, Bank of America, Wells Fargo e appunto Citi, che insieme a tutti gli altri primati adesso ne detiene uno tutto speciale: farsi guidare da una donna. E’ la prima volta e non era mai successo in tutta Wall Street. Una lunga carriera alla McKinsey, la manager scozzese ha portato aria fresca, aria europea e una sensibilità particolare: “Noi ci siamo già mossi, nel 2050 non un centesimo andrà a chi contribuisce a riscaldare il pianeta”, dichiara al Wall Street Journal, mentre a Glasgow è in corso il summit dell’Onu. “Adesso tocca ai governi, altrimenti sarà difficile per noi tenere fede agli impegni”. E i governi, quelli ricchi dell’occidente per essere precisi, mettono mano all’attrezzo che più conoscono: la leva fiscale.

