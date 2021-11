I taxi, la spina nel fianco delle riforme

Il disegno di legge sulla Concorrenza, varato giovedì dal Consiglio dei ministri, non è ancora arrivato alle Camere, che già i tassisti sono sul piede di guerra. L’oggetto del contendere è l’articolo 8, che delega il governo a riscrivere la disciplina del settore, nei suoi tratti fondamentali ferma ancora al 1992. Tra i criteri della delega, vi sono indicazioni apparentemente ovvie quali “l’adeguamento dell’offerta di servizi alle nuove forme di mobilità che si svolgono mediante applicazioni web” e la “promozione della concorrenza, anche in sede di conferimento delle licenze, al fine di stimolare standard qualitativi più elevati”. Tanto basta ai conducenti di autopubbliche per alzare il livello dello scontro. Né sembra placarli la promessa, anch’essa contenuta nella delega, di misure più efficaci contro l’abusivismo, una storica richiesta degli stessi tassisti. Il problema è che, nella loro testa, l’abusivismo è una categoria così ampia da abbracciare qualunque forma di concorrenza, attuale o potenziale. La storia recente gli dà ragione: nonostante la loro sia una battaglia contro il progresso e contro cambiamenti che ormai hanno permeato la nostra società, finora la strategia della voce grossa si è sempre rivelata vincente. La domanda è: esiste un partito, grande o piccolo, che abbia il coraggio di schierarsi dalla parte dei consumatori, del mercato e del buonsenso?

