Cari tassisti, ma con chi ce l'avete?

Ieri i tassisti si sono fermati in tutta Italia per chiedere “l’approvazione di quelle ormai indispensabili norme necessarie a disciplinare la tracotante invadenza delle piattaforme di intermediazione digitale e a contrastare i dilaganti fenomeni di abusivismo”. Gli autisti di auto pubbliche hanno ragione a pretendere una riforma, visto che le norme in vigore risalgono addirittura al 1992. Ma sbagliano a ritenersi le vittime di leggi obsolete che hanno nei fatti frenato l’innovazione e la concorrenza: in realtà, nel nome di una illusoria tranquillità di breve termine, rischiano di farsi prendere in contropiede dall’evoluzione della tecnologia e delle preferenze dei consumatori. Il pensiero va immediatamente a Uber e analoghe app di ride sharing, che dopo un iniziale successo sono state messe in ginocchio dalle sentenze dei giudici. Ma le vie per frenare la competizione sono molto più sottili ed estese. Per esempio, sebbene le licenze taxi siano a numero chiuso, spesso le centrali radiotaxi chiedono l’esclusiva ai tassisti affiliati. In tal modo, quelle più antiche e più grandi possono impedire la nascita di altre più innovative.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE