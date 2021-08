Sussidi termali

Giancarlo Giorgetti ha firmato il provvedimento, approvato un anno fa ma poi non entrato in vigore per il blocco imposto dalla pandemia, che concede un bonus di 200 euro a persona per le cure termali, anche se non prescritte da un medico e senza limiti di reddito. Il settore termale ha subìto gravi perdite a causa della lunga chiusura obbligata e la scelta di non richiedere altra documentazione (se non quella di non godere di altri trattamenti di favore non cumulabili con quello previsto dalla norma ora entrata in vigore) semplifica la vita agli utenti, forse un po’ troppo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE