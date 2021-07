La nuova Bce stoppata dal virus. Le ultime mosse di Lagarde

La variante Delta convince la Bce a mantenere una politica monetaria accomodante ancora per un po’ tempo. Le decisioni del board di oggi relative alla forward guidance sui tassi ufficiali non sono state prese all’unanimità, com’è accaduto per la revisione della strategia, ma comunque a larghissima maggioranza, il che vuol dire che anche l’ala “dura” di Francoforte si è ammorbidita di fronte all’evoluzione della pandemia che non fa presagire un’uscita a stretto giro.

