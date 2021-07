Il rischio di una Bce divisa

L’unità raggiunta dalla Bce sul nuovo obiettivo di inflazione potrebbe dissolversi già la prossima settimana quando il Consiglio della banca centrale si riunirà per discutere le linee guida sui tassi d’interesse. Che le posizioni su questo punto nel board siano differenziate è noto, ma è rilevante che a evidenziarlo sia la presidente della Bce, Christine Lagarde, che al Financial Times dice di non farsi illusioni sul consenso unanime nelle future riunioni di politica monetaria perché ci saranno alcune variazioni, alcune posizioni diverse. I rappresentanti dei paesi non sono tutti d’accordo su come e quando cominciare a ritirare il sostegno all’economia europea messa in crisi dalla pandemia. Di conseguenza, le decisioni sui tassi d’interesse – il principale strumento di politica monetaria di cui dispone una banca centrale – potrebbero non essere totalmente condivise. Strano che queste osservazioni vengano espresse appena dopo che il cambio di strategia sull’inflazione è stato preso all’unanimità. Inoltre, questo è un momento cruciale perché stanno per arrivare i primi 25 miliardi del Pnrr, ma la diffusione delle varianti del virus continua a rendere incerte le prospettive di ripresa.

