La svolta della Bce aiuterà a ridurre i debiti. E non finirà qui

La Banca centrale europea, nell’ambito della sua Revisione strategica ha annunciato il cambiamento della regola di politica monetaria. Si passerà da un obiettivo di inflazione inferiore ma vicina al 2 per cento a un obiettivo di inflazione in media del 2 per cento, intendendo con ciò che il tasso di inflazione potrà nel medio periodo sforare verso l’alto il 2 per cento per compensare una eventuale persistenza del medesimo al di sotto del 2 per cento (e cioè quello che si e verificato negli ultimi anni). Ne è nato un dibattito a volte molto tecnico, incentrato tra l’altro sui meccanismi di formazione delle aspettative di inflazione nell’ambito del nuovo meccanismo. Aspettative che ricoprono un ruolo decisivo sull’efficacia del nuovo meccanismo. Ma qui vorrei soffermarmi su un altro aspetto.

