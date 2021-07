L'Italia vuole i 5G, Giorgetti no. Guaio da risolvere per Draghi

Come e perché il ministro dello Sviluppo è diventato il vero ostacolo allo sviluppo della rete 5G in Italia

Tra stop and go, un passo avanti e due indietro, polemiche, bastoni tra le ruote, il 5G, ovvero il protocollo di trasmissione dati di quinta generazione, stenta ancora a prendere il via. Il voto in aula è previsto per la prossima settimana, mercoledì però sono slittate le commissioni parlamentari (Affari costituzionali e Ambiente) che avrebbero dovuto discuterne. Come mai? Il 5G fa parte del Pnrr che vi destina circa due miliardi di euro, Vittorio Colao ha speso la propria credibilità di grande manager delle telecomunicazioni e di ministro, ci crede Mario Draghi.