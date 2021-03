Il gran rimbalzo italiano

Il primo segnale è quello arrivato dall’Ocse, con la crescita italiana per il 2021 messa un po’ sopra alla media europea. Sono stime che questa volta valgono più del solito. Perché la ripartenza italiana, sorella minore di quella tedesca, ha un solido tratto manifatturiero, e quello ormai si era capito con chiarezza già dalle tendenze visibili fin da questa estate, cui si aggiungono, però, alcune peculiarità davvero interessanti. L’industria sta andando bene, malgrado tutto. In Europa la produzione industriale era ancora in contrazione in febbraio, ma facevano eccezione Italia e Germania. Mentre quello italiano è il migliore indice Pmi composito (cioè comprendente tutti i tipi di attività economica) in Europa, con le rilevazioni fatte periodicamente da Ihs Markit tra i responsabili acquisti delle aziende (Purchasing Manager Index) da cui si trae un orientamento fortemente espansivo. Indicazioni già visibili da mesi, ma sempre più consolidate e significative. Ma gli elementi di forza sono, come si diceva, anche altri, e meno scontati rispetto alla consistenza del sistema manifatturiero nazionale. Per trovarli basta rovesciare quelli che finora sono sempre stati punti deboli dell’economia italiana, ma che, proprio a causa dell’enorme stress test della pandemia e dello sforzo collettivo europeo per ripartire, si stanno trasformando in opportunità di crescita. Stiamo parlando di mercato e regole del lavoro, di digitalizzazione delle imprese e della Pubblica amministrazione, di rafforzamento dei servizi e specialmente di quelli ad alto valore aggiunto, di consumi interni, di patrimonializzazione delle famiglie.

