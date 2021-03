Calta ma non solo. Dove porta il primo risiko dell'éra Draghi

Ci sono tre grandi capitalisti italiani, Benetton, Caltagirone e Del Vecchio (in ordine alfabetico) e c’è la troika della finanza italiana che da anni e anni non trova pace: Generali, Mediobanca e Unicredit. I tre capitalisti li troviamo ovunque: Del Vecchio in Unicredit con l’1,95%, in Mediobanca dove è il primo azionista singolo e in Generali dove è il numero due; Benetton in Generali e Mediobanca così come Caltagirone che a piazzetta Cuccia ha superato l’un per cento e continua a comprare pacchetti nel Leone di Trieste dove possiede il 6% circa collocandosi al secondo posto dopo Mediobanca.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni