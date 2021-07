L'allarme di Visco per le piccole banche

In tutta Europa le banche hanno rappresentato uno dei canali principali attraverso cui i governi hanno dato sostegno a famiglie e imprese. E gli utili finora riportati hanno mostrato che in generale sono state in grado di affrontare lo shock con perdite limitate. Ma la preoccupazione per la loro tenuta post Covid cresce in Europa come in Italia a causa delle previsioni di aumento degli Npl, i crediti deteriorati, che, come ha ribadito ieri il capo della vigilanza della Bce, Andrea Enria, durante un’audizione alla commissione finanze del Senato, non è possibile quantificare adesso. “Non conosciamo ancora quale sarà l’entità dei nuovi crediti deteriorati e l’arco temporale preciso in cui emergeranno”, ha detto Enria. Quest’incertezza rende ancora più difficile valutare il grado di stabilità complessivo del sistema del credito ed espone in particolare le banche di piccole dimensioni come emerso anche dai recenti stress test.

