Ridurre il debito con l'inflazione. S'avanza una rivoluzione nella Bce

Uno spettro s’aggira per l’Europa, anzi per il mondo: lo spettro dell’inflazione. Da quasi un decennio ormai i prezzi sono rimasti attorno all’uno per cento, scendendo persino sotto zero. Adesso sono tornati a salire e spuntano i fantasmi del secolo scorso: gli anni ‘70 o l’iperinflazione tedesca durante la sfortunata Repubblica di Weimar. Paure, ossessioni, ombre, perché di solido e concreto non c’è molto, non ancora. Lo ha confermato Ignazio Visco: “E’ positivo che l’inflazione non sia in calo, ma in aumento… siamo ancora lontani dall’obiettivo di un’inflazione a medio termine vicina al 2 per cento”, ha detto il governatore della Banca d’Italia all’agenzia Reuters; il leggero incremento è dovuto a fattori una tantum tra i quali l’energia, a cominciare dal petrolio che risale dopo anni di depressione. Visco lo aveva già spiegato nelle sue considerazioni finali il 31 maggio, e si era spinto anche più in là. Pochi lo hanno notato, ancor meno se n’è discusso. Eppure è il nocciolo di un confronto, aperto già lo scorso anno nella Banca centrale europea, che dovrebbe portare entro l’autunno a una scelta. Quale?

