Niente drammi sul Patto di stabilità

L’Eurogruppo ieri non ha raggiunto un accordo sul piano di lavoro per completare l’Unione bancaria, rinviando tutto a dopo le elezioni del 26 settembre in Germania. E’ il sintomo della paralisi che ci sarà a Bruxelles in attesa della formazione di un nuovo governo a Berlino. La classe politica tedesca è in ebollizione pre-voto e non c’è possibilità per il governo Merkel di fare concessioni sulla garanzia europea sui depositi. Già in piena campagna elettorale, il candidato cancelliere della Cdu, Armin Laschet, oggi ha detto che l’Europa dovrà “ritornare alle politiche della stabilità come definite nel trattato di Maastricht”. Tradotto: il Patto resterà sospeso fino alla fine del 2022, ma non oltre. L’atmosfera elettorale tedesca si sta surriscaldando. La Commissione ha saggiamente deciso di rinviare le sue proposte sul Patto a dopo il 26 settembre. Ma non c’è da drammatizzare: per certi aspetti, l’allineamento delle stelle elettorali dei prossimi mesi è favorevole all’emergere di nuovi rapporti di forza interni all’Ue.

