La pace transatlantica passa da un Consiglio per commercio e tech

In 6 pagine viene elaborata la convergenza transatlantica soprattutto tech (e contro la Cina)

Passa da un documento di sei pagine la riconciliazione tra l’Europa e gli Stati Uniti dopo i quattro anni di presidenza Trump. La dichiarazione del summit tra Unione europea e Stati Uniti, che si terrà a Bruxelles il 15 giugno tra Charles Michel, Ursula von der Leyen e Joe Biden, è intitolata “Verso una rinnovata partnership transatlantica”. Nei quattro capitoli ci sono impegni concreti su pandemia e vaccini, clima e protezione del pianeta, collaborazione su commercio e tecnologia, strumenti per costruire un mondo più democratico, pacifico e sicuro. I temi per tornare a convergere non mancano. L’Ue vuole evitare uno scontro frontale con Pechino e Mosca.