Troppi candidati e pochi voti per i Républicains. L'insidia Zemmour

Qui sera le candidat de la droite? A meno di un anno dalle presidenziali ognuno va per la sua strada, e non c’è nemmeno l’ombra di un progetto di rassemblement, di un'intesa tra le varie anime repubblicane

Non c’era mai stata così tanta incertezza nella destra che fu di Sarkozy, e fino al gennaio del 2017 era sicura di riprendersi l’Eliseo dopo cinque anni frustranti di hollandismo. Da quando i guastafeste del Canard enchaîné hanno messo il loro becco negli affari privati e molto imbarazzanti dell’allora favorito François Fillon, spalancando la strada al ballottaggio Macron-Le Pen, i gollisti non si sono più ripresi, si sono immalinconiti e se ne sono dette di tutti i colori, ma soprattutto, a distanza di quattro anni, non hanno ancora trovato un candidato che sia uno per difendere la propria bandiera.