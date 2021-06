I concorsi pubblici alla prova dei social 

Il “concorso Sud”, indetto dal ministero della Pubblica amministrazione per assumere nel meridione 2.800 tecnici specializzati, si è risolto con un inedito per questo tipo di appuntamenti: gran parte dei candidati non si è presentata dopo le proteste organizzate via social da comitati di studenti che chiedevano che nelle preselezioni si desse minor peso ai titoli professionali. La media di assenze è stata del 35 per cento, ma in alcune regioni è andata oltre la metà. Buona parte dei posti non è stata assegnata e sono stati riammessi tutti i 70 mila candidati che avevano fatto domanda.

