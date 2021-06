La Linkedin della pubblica amministrazione sarà la Spoon River d'Italia?

Annunciare il lancio di una nuova piattaforma digitale per il reclutamento serve a poco, specie se mancano ancora i criteri per una selezione fondata su efficienza, economicità e trasparenza

Dal festival dell’economia di Trento, la parabola brunettiana sul nuovo corso dei pubblici uffici trasvola infervorata di silicio e cherrypicking lungo la dorsale mediatica che distingue ormai il paese: quello reale, o analogico, che ancora si informa su giornali e TV e che in genere ogni volta che si trova davanti neologismi grondanti digitale si eccita in maniera palese, e l’altra parte, il paese virtuale, che invece è un po' più familiare con il linguaggio del digitale e si abbevera, smaliziato, direttamente online per carpire informazioni e che al sentire certe espressioni, al leggere di certi progetti, si fa cauto e sospettoso. Nel quadro del rinnovamento, anche se mi rendo conto che il termine non sia abbastanza rivoluzionario per l’enfasi che sta accompagnando la rimodulazione del generale panorama pubblico, appare finalmente la fisionomia, azzurrina e grigiastra come il televisore che apriva il romanzo Neuromante di William Gibson, di una piattaforma, il ‘Portale del reclutamento’, da cui poter procedere alla selezione dei migliori profili professionali su piazza.