Così la Corte dei Conti boccia la Raggi sulle municipalizzate

Ciampi avrebbe sorriso per la targa, ma si sarebbe arrabbiato per la gestione dei conti. Bilanci inattendibili, spese eccessive, mancanza di investimenti e di controlli: così Ama, Atac e le altre annaspano nel pressappochismo grillino. Il dossier

Dall’Uomo dei Conti alla Corte dei Conti. E se Carlo Azeglio Ciampi forse avrebbe fatto spallucce e avrebbe rivolto un bonario sorriso per quell’errore scolpito nel marmo, probabilmente però non avrebbe dimostrato lo stesso grado di indulgenza per le diffuse e gravi criticità riguardanti le società partecipate di Roma Capitale, messe nero su bianco dalla Corte dei Conti, Sezione regionale di Controllo per il Lazio, con la delibera n. 47/2021/GEST, pubblicata il 3 giugno dopo l’udienza del 10 maggio 2021.