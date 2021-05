La proposta di Letta ha una gamba storta

Il Partito democratico di Enrico Letta ha fatto una doppia proposta. Da una parte aumentare le tasse di successione per i patrimoni oltre i 5 milioni di euro, passando da un’aliquota del 4 per cento a una del 20. Una richiesta che arriva da molti esperti di ogni estrazione ideologica, poiché oggi la tassazione delle eredità è piuttosto bassa e per di più esclude dall’imposta chi eredita proprietà aziendali e quote societarie. La seconda gamba della proposta di Letta è utilizzare ciò che si raccoglierebbe con la tassa per finanziare una dote di 10 mila euro a circa la metà neodiciottenni selezionati in base al reddito, una boutade difficilmente applicabile e con un sacco di debolezze. Il problema è che Letta si è affezionato alla boutade, invece che alla proposta seria.

