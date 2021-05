La “dote” per i giovani di Letta: tra populismo e benaltrismo

Il “populismo” affronta situazioni complesse con scorciatoie che raccolgono consenso in qualche parte della pancia del paese ma che, nella migliore delle ipotesi, curano solo i sintomi senza incidere sulle cause profonde dei problemi. Il rischio opposto è il “benaltrismo”, che boccia ogni proposta perché si focalizza su aspetti marginali mentre “i problemi veri sono sempre ben altri”. La proposta di Enrico Letta, di aumentare la tassa di successione al fine di finanziare una dote per i giovani meno abbienti, pecca di populismo da un lato (la dote), ma non deve essere buttata a mare in nome del “benaltrismo” dall’altro lato (la tassa di successione). Come già osservato da molti, l’aumento della tassa di successione non è un tabù, perché è una tassa che colpisce quasi solo le cose inerti e non le persone o le loro attività. Quindi ben si concilia con le posizioni del neoliberismo, al contrario di quanto affermato da Vincenzo Visco su Il Mulino. Solo la destra corporativa di chi vive di rendita si oppone a questa misura. Ben venga, dunque, questa tassa, a patto che il suo gettito sia utilizzato per ridurne altre, come suggerito anche da Tito Boeri e Roberto Perotti su Repubblica. Ad esempio, per ridurre il cuneo fiscale a carico delle donne, con gli effetti desiderabili di una tassazione del reddito differenziata per genere che chi scrive ha studiato insieme ad Alberto Alesina. Tuttavia, senza cadere nel “benaltrismo”, meglio ancora sarebbe se di tassa di successione si discutesse all’interno di una riforma razionale dell’intero sistema fiscale che questo paese da troppo tempo attende.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni