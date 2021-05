I lavoratori del turismo in piazza a Roma: ‘'Per ripartire serve una strategia precisa''

Maggiori sostegni al settore e una strategia di ripartenza programmata con sguardo lungo e ampio respiro. Questo hanno chiesto lavoratori e sigle sindacali del settore turismo che si sono dati appuntamento stamattina a Roma, in piazza San Silvestro, a due passi da Palazzo Chigi.

Molti di loro non lavorano da più di un anno e mezzo, come Salvatore Bossone, tour operator: ’’Una cosa che vorremmo far capire al governo è che l’emergenza sanitaria dura da ormai più di un anno, ma noi lavoriamo per stagioni e siamo fermi da settembre/ottobre 2019’’.

Altri, invece, sono penalizzati dalla qualifica. Un accompagnatore lamenta: ’’Rappresento l’ultimo gradino della filiera: le guide possono ancora lavorare organizzando piccoli tour con poche persone, io invece posso portare in giro solo comitive’’.

Tutti però chiedono più attenzione per un comparto produttivo che ammonta a circa il 13 per del pil e andrebbe gestito dallo stato come una vera e propria industria, facendo attenzione anche alla concorrenza dei vicini europei. Francesca Duimich, presidente di Federagit - guide turistiche, promuove il green pass, ’’è un’ottima mossa’’ dice, mentre Stefano Donghi di Turismo e cultura avverte: ’’Spagna e Grecia ci stanno superando perché sono riuscite a programmare’’.