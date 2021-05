Dal coprifuoco ai matrimoni. Cosa decide oggi la cabina di regia

Si va verso un allungamento dell'orario di rientro a casa e il via libera alle cerimonie con il green pass. Centri commerciali aperti nei weekend. Draghi vuole "gradualità", ma nella maggioranza continuano le tensioni tra Lega e Pd

L'appuntamento è per questo pomeriggio alle 16, quando la Cabina di regia del governo si riunirà per discutere le prossime fasi della ripartenza. Da giorni, le forze politiche, con intensità differenti, pressano l'esecutivo per un allentamento ulteriore delle misure, dopo l'avvio della stagione balneare di sabato scorso e dopo che il ministro Roberto Speranza ha eliminato, da ieri, l'obbligo di quarantena per i viaggiatori in arrivo dai paesi Ue. E soprattutto dopo che l'ultimo monitoraggio, quello di venerdì scorso, ha ribadito come l'epidemia sia in fase di rallentamento, con i principali indicatori in discesa: "I dati sono confortanti", ha detto Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità, aprendo a un "progressivo" superamento delle limitazioni in essere.

Sul tavolo di Palazzo Chigi, il nodo principale riguarda l'orario del coprifuoco, ma si discuterà anche delle riaperture dei ristoranti al chiuso, dei centri commerciali nel weekend, dei parchi tematici e del settore matrimoni. Non sarà, in ogni caso, un liberi tutti e la parola d'ordine per Mario Draghi resta la stessa, "gradualità": nelle intenzioni del premier c'è la volontà di superare le attuali restrizioni, insistendo nel solco di quel "rischio calcolato" che fino ad ora ha dato buoni risultati, e senza inseguire troppo gli umori.

Le decisioni che matureranno nel confronto di oggi, ma è probabile che ce ne siano altri nei prossimi giorni, coinvolgendo nuovamente le regioni, dovrebbero entrare in vigore dal prossimo lunedì con un nuovo decreto. A partire dal coprifuoco, rispetto al quale sia gli "aperturisti" che i "rigoristi" condividono l'idea di una revisione. "Con i dati in miglioramento, possiamo allentare e superare questa misura ma bisogna mantenere la necessaria prudenza", ha sottolineato nei giorni scorsi il ministro della Salute Roberto Speranza, aprendo per la prima volta a questo tipo di decisione. E infatti il coprifuoco sarà rivisto ma non eliminato, spostato con ogni probabilità alle 23 o alle 24.

Chi spinge per una ripartenza immediata, chiede che le riaperture di bar e ristoranti al chiuso, previste per l'inizio di giugno con chiusura alle ore 18, siano anticipate al prossimo lunedì (con un allungamento dell'orario fino a sera). Dal 22-23 maggio, dovrebbero invece riaprire i centri commerciali anche nei weekend, come chiesto dalle associazioni di categoria: una decisione, questa, che era stata inserita nella bozza dell'attuale decreto (quello in vigore dal 26 aprile), salvo poi essere ritirata all'ultimo. Resta incerto il quadro su piscine e palestre al chiuso, mentre per i matrimoni l'ipotesi è quella di ripartire dalla metà di giugno, ricorrendo al certificato verde per gli invitati. Quello del green pass, potrebbe essere l'elemento grazie al quale trovare una mediazione, non solo su questo tema. In ogni caso, tutti i provvedimenti saranno legati ai dati del monitoraggio di venerdì prossimo.



Le tensioni nella maggioranza

Sulla cabina di regia di questo pomeriggio si gioca una partita che va ben oltre i provvedimenti che verranno adottati. I partiti arriveranno al tavolo cercando di intestarsi un risultato e capitalizzare così il consenso. O per lo meno di rimarcare il proprio ruolo. In questa prospettiva vanno intese le aperture dei giorni scorsi di Speranza ma anche le dichiarazioni di ieri di Luigi Di Maio - "È il momento di superare il coprifuoco" - e soprattutto le tensioni di questi giorni tra il Pd e la Lega, con Enrico Letta che ieri ha accusato Matteo Salvini di non voler fare le riforme, invitandolo a uscire dalla maggioranza. "Poveri illusi, gli alleati più leali, di Draghi e dell’Italia, siamo e saremo noi", la risposta piccata del leader del Carroccio. Che in queste ore ha anche lanciato un sondaggio social: "Riaprire in sicurezza anche tutte le attività al chiuso: bar, ristoranti, centri commerciali, piscine e palestre. Sei d'accordo?".



Nelle stesse ore sono arrivate anche la parole di Francesco Boccia, responsabile Enti locali della segreteria nazionale Pd: "Se possiamo permetterci un allenamento delle misure é perché, grazie ai sacrifici fatti in questi mesi, si sta riducendo la pressione sugli ospedali e sulle reti sanitarie sui territori. Nonostante Salvini. Nonostante la sua continua propaganda". Ma la posizione della Lega non è isolata all'interno della maggioranza, visto che anche Italia Viva e Forza Italia hanno più volte ribadito la necessità di aprire di più, e al più presto.