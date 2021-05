Vacanze col vaccino: ma nelle zone balneari c'è il nodo della seconda dose

Vaccini e vacanze, il problema è tutto qui. Secondo le stime sarebbero 15 milioni gli italiani che dovranno ricevere la seconda dose di vaccino tra luglio e agosto. Tre dei quattro vaccini attualmente autorizzati in Italia – AstraZeneca, Pfizer e Moderna – infatti prevedono due inoculazioni per completare il ciclo vaccinale. Come fare? Da giorni si parla della possibilità di aprire le vaccinazioni nei luoghi di villeggiatura. In particolare nelle città balneari che spesso moltiplicano esponenzialmente la loro popolazione nel corso dell’estate. Fino ad adesso però si tratta di poco più di una suggestione, anche se il tema è stato già affrontato e sarà ripreso presto dalla struttura commissariale. Intanto i sindaci dei principali comuni balneari della Penisola attendono di capire cosa succederà, tra speranza e preoccupazione.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni